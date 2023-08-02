2 августа, 14:11,
обновлено 2 августа, 14:45

Решетников предложил создать в МЭР дополнительный департамент по работе с Африкой

Глава Минэкономразвития отметил, что работа на африканском направлении потребует дополнительных "рук" и компетенций

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предлагает создать в курируемом министерстве дополнительный департамент по работе со странами Африки. Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Работа на африканском направлении потребует дополнительных "рук" и компетенций в Минэкономразвития. Прошу поддержать нашу инициативу: создать в структуре министерства департамент по взаимодействию со странами Африки", - сказал министр.

Решетников добавил, что в рамках наращивания гуманитарного сотрудничества ключевой трек - это образование.

"Мы готовим для Африки медиков, учителей, инженеров, управленцев, специалистов для промышленности. Это, в том числе и те кадры, которые потребуются для наших совместных проектов", - подчеркнул Решетников.

По его словам, состоявшийся саммит Россия - Африка показал, что предстоит большая работа по поддержке экспорта, инвестиций, устойчивому развитию и гуманитарному треку. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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