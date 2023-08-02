2 августа, 14:11,
обновлено 2 августа, 14:53

МЭР предложил направить в Африку дополнительных сотрудников посольств и торгпредств

Это будет возможным за счет сокращения российских загранучреждений, сообщил глава ведомства Максим Решетников

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает направить в Африку дополнительных сотрудников посольств и торгпредств за счет сокращения российских загранучреждений. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Предлагаем перенаправить из недружественных стран в Африку дополнительных сотрудников по линии наших посольств, торгпредств, экономических советников. Здесь просим поддержки МИД", - сказал министр.

Ранее на пленарном заседании экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка Путин заявил о готовности Москвы восстановить и открыть новые загранучреждения в Африке, а также увеличить штат сотрудников в некоторых действующих посольствах.

Президент также сообщил о намерении помочь странам этого континента в открытии новых посольств и консульств в России. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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