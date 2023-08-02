Решетников: Африка видит в лице России партнера в борьбе за экономическую независимость

Как отметил глава МЭР, экономическое сотрудничество со странами Африки приобрело дополнительную динамику с 2019 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Страны африканского континента видят в лице России надежного партнера в борьбе за экономическую независимость. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Страны Африки переходят от борьбы за политический суверенитет, независимость к борьбе за суверенитет экономический. И в этих процессах видят в нас надежного партнера, готовы дать российскому бизнесу возможность развиваться и зарабатывать. А мы готовы делиться опытом и технологиями", - сказал он.

Министр отметил, что экономическое сотрудничество со странами Африки приобрело дополнительную динамику с 2019 года - три года подряд рос взаимный товарооборот. "В прошлом году он составил $18 млрд. В I полугодии - рост на 35%. С одной стороны, рост за последние 20 лет - в 10 раз. С другой, к примеру, со странами ЕАЭС, где населения живет в семь раз меньше, чем в Африке, товарооборот больше в 4,6 раза", - отметил Решетников.

Задача номер один, по его словам, - это нарастить и сбалансировать торговое сотрудничество. Сейчас в структуре товарооборота более 80% - это российский экспорт, указал министр. "Нужно наращивать и импорт. Существует и региональный дисбаланс: более 65% товарооборота в прошлом году пришлось на шесть стран Северной Африки. Важно интенсифицировать контакты и с другими странами", - сказал Решетников.

Решать эту задачу, напомнил глава МЭР, планируется, наращивая страховую поддержку поставок по линии ЭКСАРа (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), а также занимаясь вопросами подключения африканских банков к российской системе передачи финансовых сообщений, переходя на расчеты в рублях, а также развивая механизм соглашений о свободной торговле. Как сообщалось ранее, на данный момент ведутся переговоры с Египтом. Прорабатывается вопрос с Алжиром, Марокко и Тунисом.