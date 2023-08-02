В Архангельске завершили реконструкцию самого северного разводного моста в мире

Работы продолжались четыре года

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию самого северного в мире разводного железнодорожного и автомобильного моста в Архангельске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Работы продолжались четыре года.

"Масштабная реконструкция совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Северную Двину в Архангельске. Работы велись на протяжении четырех последних лет. Это самый северный разводной мост в мире, построенный почти 60 лет назад", - написал глава региона.

Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте было выделено свыше 1,7 млрд рублей. Работа велась совместно с РЖД.

Подъемное оборудование моста было сильно изношено, это затрудняло работу порта Архангельск. Сейчас пролетное строение может подниматься на протяжении всего периода навигации, а время подъема сокращено с 20 до 6 минут.

Мост обладает самой большой вертикальной подъемной системой в России - подвижный пролет для пропуска судов по реке достигает 88 м. Теперь поднять его можно даже при отсутствии электроэнергии - 20 человек это сделают с помощью системы ручных домкратов. За год через пролет проходит более 300 судов.

Завершение реконструкции позволяет обеспечить безотказный подъем пролета моста на основном приводе в период навигации водного транспорта на высоту 26 м при температуре не ниже - 21 градуса. Ремонт был спланирован так, чтобы движение по мосту не прерывалось. В несколько этапов проведен ремонт 16 опор и металлических пролетных строений, а также заменено мостовое полотно. Поставлены новые подъемные механизмы, обновлены системы навигации, сигнализации и видеонаблюдения.