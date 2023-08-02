Омские животноводы намерены создать запас кормов на зиму, несмотря на засуху

Осенью власти региона примут решение о субсидировании пострадавших животноводов

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Животноводы Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири, смогут создать запас кормов на зиму, несмотря на сильную засуху и снижение урожайности кормовых культур. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Отсутствие осадков и повышенная температура сказались на многолетних травах, которые не дали нужный объем кормов. Но были проведены летние посевы, сейчас дожди выправляют ситуацию. Плюс кукуруза на силос в этом году даст гораздо больше кормов, чем в прошлом году. Поэтому мы не сомневаемся, что регион кормами будет обеспечен", - сказал Дрофа.

Он отметил, что осадки по Омской области выпадают неравномерно, поэтому несколько хозяйств, которые находятся в 11 южных, особо пострадавших от засухи районах, не смогут заготовить нужные объемы кормов. "Поэтому будет переброска кормов с других районов, которые меньше пострадали", - уточнил министр. Осенью власти региона примут решение о субсидировании пострадавших животноводов.

В пресс-службе омского Минсельхоза ТАСС уточнили, что в 2023 году по плану животноводы должны были заготовить около 30 ц кормовых единиц на одну голову скота. В прошлом году из-за засухи было заготовлено лишь 26,2 ц. В июне этого года из-за нехватки влаги аграрии смогли заготовить лишь 20% из запланированных 260 тыс. тонн грубых кормов.

Сильная засуха в Омской области в последние три года привела к нехватке кормов для сельскохозяйственных животных и снижению их качества. В прошлом году несколько аграриев вынуждены были косить посевы зерновых для прокорма скота или закупать их в других регионах страны. Для компенсации выросших расходов на приобретение кормов в 2022 году омские власти выделили 180 млн рублей.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. На конец 2022 года в регионе насчитывалось 331,2 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 139,8 тыс. коров, 355,9 тыс. свиней, 6,8 млн кур и 203,9 тыс. овец и коз.