В Коми направят более 9 млрд рублей на строительство и ремонт дорог и мостов в 2023 году

В прошлом году выделялось около 8,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 2 августа. /ТАСС/. Более 9 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников направят в этом году в Республике Коми на строительство и ремонт дорог и мостов, сообщил глава региона Владимир Уйба. В прошлом году выделялось около 8,5 млрд рублей.

"В 2023 году по государственной программе республики "Развитие транспортной системы" на дороги будет направлено 8,655 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 833 млн рублей <…>. Кроме того, в рамках соглашений о сотрудничестве с крупным промышленным предприятием на дорожную деятельность выделено более 400 млн рублей", - сообщил глава региона в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.

По словам руководителя региона, из бюджетных средств более 2 млрд рублей направлено на строительство и реконструкцию дорог. В эту сумму включены выплаты в 1,3 млрд рублей по концессионному соглашению на ремонт участков дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар, которая имеет стратегическое значение для всего Русского Севера. На содержание дорог и мостов направят 2,372 млрд рублей. На капитальный ремонт дорог и мостов выделено 2,265 млрд рублей, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - 1,5 млрд. На дорожную деятельность муниципалитетам направят 1,255 млрд рублей.

Специалисты оценят техническое состояние 4,7 тыс. км региональных трасс и 399 мостов. Запланирована реконструкция девяти мостов, ремонт 105 км дорог, 637 п. м мостов, обустройство более 9 км линии освещения и 54 пешеходных переходов. На дорогах местного значения приоритет отдан трассам, по которым проходят школьные маршруты, подъездам к школам и социальным учреждениям.

Кроме того, более 40 млн рублей в рамках соглашений о сотрудничестве с крупным промышленным предприятием направят на ремонт дорог и моста в Усть-Куломском и Койгородском районах, а также на строительство 8,5 км дороги на участке Веселовка - граница Пермского края.

В Коми насчитывается 7,6 тыс. км автодорог, из них федерального значения - 350 км, регионального - 4 740 км, местного - 2 642 км.