РФ видит перспективы в проектах по разработке месторождений и добыче ископаемых в Африке

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, "у Африки богатейшая ресурсная база"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Имеющиеся у России технологии делают перспективным сотрудничество со странами Африки в проектах по разработке месторождений, добыче ископаемых, а также энергетике. Такое мнение выразил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"У Африки богатейшая ресурсная база. И коллеги просят помочь им освоить технологии производства. Поэтому перспективны наши совместные проекты в Намибии, Танзании, Буркина-Фасо по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых", - сказал он.

Решетников также указал на возможности развития совместных проектов в сфере электро-, гидро- и атомной генерации. Он напомнил при этом, что половина населения континента до сих пор не имеет доступа к электричеству.

"Поэтому будет востребована и традиционная энергетика, основанная на сжигании угля, газ. Не хватает нефтеперерабатывающих заводов. Это все то, где у нас есть технологии", - отметил министр.