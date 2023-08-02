2 августа, 14:37

Тюменские предприятия смогут бесплатно арендовать помещения в Узбекистане

Бесплатный период использования помещения составит 11 месяцев

ТЮМЕНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Тюменские предприятия смогут бесплатно арендовать торгово-промышленные площади в Узбекистане при поддержке властей. Бесплатный период использования помещения составит 11 месяцев. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Тюменские предприятия могут получить бесплатную аренду торгово-производственных помещений в Узбекистане. Инициативу во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. В перспективе - бесплатная субаренда торгово-производственных площадей на 11 месяцев будет предоставляться для стимулирования экспортеров региона", - говорится в сообщении.

Во время совета глава региона одобрил еще один инструмент для улучшения инвестиционного климата и увеличения экспортеров в Тюмени. Предприниматели смогут получить услугу по регистрации юридического лица в Узбекистане, Киргизии, Армении и ОАЭ, где они смогут продолжить свою экспортную деятельность. 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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