Объем торгов энергетическим углем на СПбМТСБ превысил 100 тыс. тонн

Основной объем топлива был реализован на условиях "франко-вагон станция отправления", говорится в сообщении биржи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объем торгов энергетическим углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 100 тыс. тонн, говорится в сообщении биржи.

Основной объем топлива реализован на условиях "франко-вагон станция отправления", что означает доставку угля поставщиком до жд-станции - пункта отправления, с отгрузкой железнодорожным транспортом с мест производства в Кемеровской области.

Биржевые торги энергетическим углем были запущены на СПбМТСБ в феврале 2023 года по новой модели. Она предусматривает пересчет цены по формуле, зафиксированной в правилах торгов в зависимости от фактического качества поставленного товара, определенного независимой лабораторией.

Сейчас в качестве участников торгов зарегистрированы все ведущие угольные компании России, среди покупателей присутствуют и крупные генерирующие, и небольшие торговые компании, уточняется в сообщении СПбМТСБ.

В июле ФАС РФ сообщала, что достичь минимального объема продажи энергетического угля на бирже в 10% с начала торгов удалось только одной компании - "СДС-уголь".

В 2022 году Минэнерго и ФАС установили минимальный норматив продаж энергетического угля на бирже, который составляет 10% - компании, которые занимают доминирующее положение, должны продавать в рамках организованных торгов не менее 10% от поставок на внутренний рынок. Под норматив попадают угли марки Д и ДГ.