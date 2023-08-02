"Аэрофлот" запустит дополнительный рейс в Кировск

Сейчас по этому направлению авиакомпания выполняет четыре рейса в неделю

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" запустит дополнительный прямой рейс из Москвы в Кировск (Апатиты), город в Мурманской области, с 8 августа 2023 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" с 8 августа вводит дополнительный рейс из Москвы в Кировск (Апатиты) по вторникам", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, сейчас авиакомпания выполняет четыре рейса в неделю по данному направлению.

В августе и сентябре будет выполняться по пять рейсов еженедельно, сказали в пресс-службе, добавив, что полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.