В США запасы нефти снизились за неделю на 17 млн баррелей

Минэнерго страны уточнило, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 17 млн баррелей и на 28 июля составили 439,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Согласно данным Минэнерго с 1982 года, темп снижения запасов за неделю стал рекордным за всю историю подсчетов.

При этом в министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

По данным на 17:50 мск, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижался на 2,52% - до $83,52 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2023 года находилась на уровне $79,84 за баррель (-2,75%).