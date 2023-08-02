Госведомства смогут передавать ОНФ машины и мотоциклы для использования в новых регионах

Речь идет в том числе о мототранспорте, автомобилях, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах, автогрейдерах, экскаваторах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Государственные ведомства и компании смогут передавать Народному фронту ненужную им или подлежающую списанию автомобильную и другую технику для использования на территории новых российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Федеральные органы власти, предприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, смогут передавать подлежащую списанию и неиспользуемую технику общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что перечень такой техники утвержден распоряжением правительства. Речь идет в том числе о мототранспорте, автомобилях, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах, автогрейдерах, экскаваторах.

При наличии такой неиспользуемой или подлежащей списанию техники госструктуры будут уведомлять об этом Общероссийский народный фронт и в случае заинтересованности безвозмездно передавать ее в собственность. Такую практику рекомендовано использовать органам местного самоуправления, госкомпаниям и госкорпорациям.