Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов интернет-магазина "Подружка"

По состоянию на 16:00, ведомство не получило уведомления об инциденте от компании

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина "Подружка". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее профильный Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать клиентам интернет-магазина "Подружка".

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина "Подружка", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 16:00 2 августа 2023 года, Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - уточнили в ведомстве.