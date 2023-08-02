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Восточный экономический форум

Путин призвал как следует подготовиться к ВЭФ

По словам президента, нужно, чтобы форум был результативным

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов как следует подготовиться к предстоящему Восточному экономическому форуму (ВЭФ), чтобы он был, как и всегда, результативным.

"Давайте все вместе подготовимся к дальневосточному экономическому форуму", - призвал глава государства на совещании с членами кабинета министров.

По оценке Путина, ВЭФ, "как правило, проходит на хорошей ноте и с большим результатом". "Нужно, чтобы и этот год был таким же результативным, это наша общая совместная работа, и результат должен быть достойным всех наших усилий, которые мы предпринимаем на этом направлении в течение последних нескольких лет", - отметил президент.

Планируется, что в этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября, его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". ВЭФ был учрежден указом президента от 2015 года для "содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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