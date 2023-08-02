Объем средств на развитие погранпунктов ожидается на уровне 25 млрд рублей в 2023 году

По словам главы Минтранса Виталия Савельева, с 2024 года объем средств будет увеличен до 35 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объем финансирования на развитие пунктов пропуска на границе России в 2023 году ожидается на уровне 25 млрд рублей, с 2024 года объем средств будет увеличен до 35 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

"В 2022 году мы получили 20,7 млрд рублей [на развитие пунктов пропуска], в 2023 году лимиты определены на уровне 25 млрд рублей. И со следующего года финансирование составит 35 млрд рублей ежегодного", - сказал он.

По словам Савельева, к концу 2025 года в нормативное состояние планируется привести не менее 50% пунктов пропуска.

Министр рассказал, что в 2027 году должны быть завершены все работы по реконструкции пунктов совместно с Казахстаном. Что касается границы с Китаем, то на ней расположены 28 пунктов пропуска, из них функционирует 19, на границе с Азербайджаном расположено пять пунктов пропуска. На границе с Грузией - один автомобильный пункт пропуска - Верхний Ларс, все работы по нему будут закончены в этом году.