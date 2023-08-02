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Санкции в отношении России

В Грузии заявили, что делают все, чтобы страна не стала местом обхода санкций

И. о. президента Нацбанка страны Натия Турнава отметила, что регулятор досконально выполняет все международные санкции, введенные против России

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Национальный банк Грузии делает все возможное, чтобы республика не стала местом обхода антироссийских санкций, введенных странами Запада из-за боевых действий на Украине. Об этом заявила и. о. президента регулятора Натия Турнава на брифинге.

"Наши финансовые, а также таможенные службы делают все, чтобы Грузия не превратилась в место для обхода санкций. Это очень хорошо выработано на превентивном уровне", - сказала Турнава.

Она также добавила, что Нацбанк досконально выполняет все международные санкции, введенные против РФ. "Я хочу сказать, что банковская система под нашим надзором досконально выполняет все регуляции, которые связаны с введением санкций США, Евросоюзом и другими странами против России и Белоруссии", - подчеркнула Турнава.

Несколько стран, в том числе США, государства Евросоюза и Великобритания, стали вводить финансовые и экономические санкции против РФ после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против РФ. Власти Грузии не раз заявляли, что они не будут вводить санкции против РФ, однако соблюдают рестрикции в отношении России, введенные Западом.

Нацбанк Грузии в феврале 2022 года сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение российского банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку. Позже ВТБ банк передал портфель обслуживания юридических лиц грузинскому Либерти банку. 

Теги:
ГрузияРоссияСанкции в отношении России
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