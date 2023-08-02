В Петербурге долю трудоустроенных людей с инвалидностью планируется увеличить до 50%

В городе 116 тыс. лиц с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют увеличить долю трудоустроенных людей с инвалидностью в городе с 35% до 50%. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко во время пресс-тура, организованного ТАСС.

"У нас 116 тыс. лиц с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, а работает 41 тыс. Долю трудоустроенных инвалидов планируется довести до 50%. Это очень большая работа. Сейчас нужны аккуратные решения для конкретных людей, чтобы это было немного в домашнем стиле сделано. Надо научиться организовывать производство так, чтобы это всем подходило. В нашей работе важно найти профессионального качественного оператора, которому можно доверять", - сказал он.

Люди с ограниченными возможностями заняты в разных сферах. "В социальной занятости это подсобные рабочие, под этим понимается очень много рабочих специальностей, это и рабочие по благоустройству, рабочие зеленого строительства, в производстве сувенирной продукции, в офисной работе, кафе", - рассказала ТАСС президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева.

В рамках проекта "Социальная занятость инвалидов" люди с ограниченными возможностями здоровья работают в подходящих условиях под руководством инструкторов по труду. Например, на площадке арт-студии "Рассвет" могут освоить ремесленные навыки и выйти на открытый рынок труда. По словам Урманчеевой, благодаря этой программе трудоустраиваются почти 350-400 человек. "Люди с разными степенями нарушения вовлекаются в трудовую занятость и получают заработную плату", - отметила она.

Всего в студии работает 14 человек с инвалидностью, из них для пяти человек организованы рабочие места на дому. "Мы запустили студию в этом году, но работаем в этой теме уже три года. Это социальный бизнес. Если нам государство предоставит такую возможность, то мы откроем еще одну площадку. Хочется, чтобы эта деятельность развилась в большом объеме. У нас несколько направлений - керамическая майолика, игры, изделия из древесины", - рассказала ТАСС генеральный директор арт-студии "Рассвет" Наталья Хмелевская.