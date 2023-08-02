Минприроды получило пять заявок на геологоразведку участков недр в морях

Речь идет о четырех заявках от Ямальской шельфовой компании и одной заявке от "Лукойл-Калининградморнефть"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минприроды России получило в "летнее окно" (с 1 июня по 31 июля) пять заявок от компаний на геологическое изучение участков недр в морях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Так, в этот период министерство получило четыре заявки от Ямальской шельфовой компании ("Ямалшельф", основана экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым) на участки недр Восточно-Тасийский, Карский, Северо-Гыданский 1, Северо-Енисейский и Восточно-Белоостровский, а также заявку от "Лукойл-Калининградморнефть" на участок недр Надежда в Балтийском море.

Ранее в "зимнее окно" подачи (с 1 декабря по 31 января) Минприроды получило одну заявку от компании "Лукойл-Калининградморнефть", две заявки от "Ямалшельфа", две заявки от "Промгазресурса" и две - от "Каспийской газовой компании" (оба предприятия входят в структуру "Центргеко газресурс"). При этом в Минприроды тогда не стали уточнять, на какие участки и в каких территориальных морях были поданы заявки.

Компании - недропользователи могут подавать заявки на геологоразведку участков во внутренних морских водах и территориальных морях России. При поступлении двух и более заявок на получение права пользования таким участком должно готовиться решение правительства о проведении аукциона.

Компания при получении таких участков недр проводят геологоразведку, по результатам которой определяет запасы, которые потом ставятся на государственный баланс. При этом законодательством не предусматривается необходимость уплаты разового платежа за участки, так как у результатов поиска и перспектив добычи высокая неопределенность.

В случае подтверждения запасов и открытия месторождения компании, проводившей геологоразведку, могут дать лицензию на разведку и добычу по праву "первооткрывательства". Однако за нее компания уже заплатит в бюджет в зависимости от ценности месторождения.

По такому механизму в 2022 году первые участки для геологического изучения в Карском море получили "Газпром нефть" и "Ямалшельф".