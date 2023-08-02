В России объемы строительства выросли более чем на 16% за пять месяцев

Они достигли 4,3 трлн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объемы строительства в России за пять месяцев 2023 года достигли 4,3 трлн рублей, что более чем на 16% выше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

"За пять месяцев этого года объемы строительства достигли 4,3 трлн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года - всего 3,7 трлн рублей", - сказал он.

По мнению замминистра, результаты деятельности стройотрасли дают кумулятивный эффект по всем отраслям экономики, влияют на социальное развитие в регионах. "Это в том числе и заслуга Международного строительного чемпионата. В таких соревнованиях участвует талантливая молодежь. У них интересные проекты с использованием цифровых технологий, которые позволяют нам увеличивать производительность труда и минимизировать затраты", - отметил Ломакин.

Третий Международный строительный чемпионат состоится в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября 2023 года, он включает в себя соревновательную, деловую и выставочную части. Главная тема мероприятия в этом году - "Технологии нового времени".

Соорганизаторами III Международного строительного чемпионата в этом году вместе с Минстроем России и Росатомом выступят ПАО "Газпром" в лице ООО "Газпром инвест", АНО "Россия - страна возможностей" и правительство Санкт-Петербурга.