Объем пассажирских авиаперевозок из Иваново вырос на 58% в первом полугодии

Он достиг 44,7 тыс. человек

ТАСС, 2 августа. Пассажиропоток из аэропорта Иваново в первом полугодии 2023 года вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 44,7 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ивановской области.

"В текущем году объем пассажирских авиаперевозок в регионе увеличился более чем в 1,5 раза - на 58%. Всего за первые шесть месяцев перевезено 44 729 человек", - сказали в пресс-службе.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука, региону важно развивать транспортную связанность с туристическими и экономическими центрами России. "У нас налажено ежедневное сообщение с Санкт-Петербургом, Сочи и Калининград стали круглогодичными. Пассажиропоток растет, люди стали больше летать. Это важно для социальных, экономических, культурных связей, развития туризма, и, конечно, это сказывается на развитии экономики региона", - приводит пресс-служба слова Вавринчука.

Кроме этого, добавил глава департамента, 2 августа из аэропорта Иваново был совершен первый рейс в Минеральные Воды, им воспользовалось 95 пассажиров. Ранее сообщалось, что полеты по новому направлению будут осуществляться дважды в неделю, их выполняет перевозчик Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар".

По итогам 2022 года объем пассажирских авиаперевозок в регионе увеличился на 3,3%, до 70 370 человек.