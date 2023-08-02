Грузия с 1 августа ограничила поставки американских автомобилей в РФ из-за санкций

Ограничения на транспортные средства, ввезенные из Европы, введут с 26 сентября

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США. Об этом ТАСС сообщили в службе доходов Минфина республики.

"С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций [против РФ]", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее сообщала Национальная служба статистики Грузии, в январе - июне республика экспортировала в РФ более 3,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму более $52 млн.

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.