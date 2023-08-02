Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии выросли на 4,7%

По данным Росстата, реальные денежные доходы в I полугодии увеличились на 3,9% по сравнению с I полугодием 2022 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I полугодии 2023 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем во II квартале 2023 года показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К I кварталу текущего года показатель вырос на 13,5%.

Реальные денежные доходы, по данным Росстата, в I полугодии 2023 года выросли на 3,9% по сравнению с I полугодием 2022 года. Во II квартале 2023 года реальные денежные доходы выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13,3% по сравнению с I кварталом 2023 года.

Денежные доходы в среднем на душу населения во II квартале 2023 года составили 47,798 тыс. руб. в месяц. В I полугодии 2023 года денежные доходы в среднем на душу населения выросли на 10,1% по сравнению с I полугодием 2022 года. Во II квартале 2023 года они выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.