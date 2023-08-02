В России средний размер пенсий в июне вырос на 5,9% по сравнению с июнем 2022 года

Он составил 19 469 рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Средний размер назначенных пенсий в июне 2023 года составил 19 469 рублей, по сравнению с июнем прошлого года показатель увеличился на 5,9%. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России за январь-июнь 2023 года, опубликованном на сайте ведомства.

"В июне 2023 г. средний размер назначенных пенсий составил 19 469 рублей и по сравнению с июнем 2022 г. увеличился на 5,9%", - говорится в докладе.

В таблице Росстата уточняется, что в июне 2022 года средний размер назначенных пенсий составлял 18 390 рублей, а в мае этого года - 19 462 рубля. Реальный размер назначенных пенсий в июне 2023 года увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с маем 2023 года снизился на 0,3%.

Согласно таблице, за первое полугодие 2023 года средний размер назначенных пенсий составил 19 398 рублей, а реальный размер назначенных пенсий увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.