Инфляция в России с 25 по 31 июля замедлилась до 0,13%

Неделей ранее в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,23%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 по 31 июля 2023 года составила 0,13%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 18 по 24 июля - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,23%.

С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,74%, с начала года - на 3,52%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на черный чай - на 1%, свинину и сахар-песок - на 0,7%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель - на 0,4%, говядину и маргарин - на 0,3%, мороженую рыбу, подсолнечное масло, куриные яйца, поваренную соль и пшено - на 0,2%, баранину, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снизились цены на гречневую крупу - на 0,5%, на сосиски, сардельки и печенье - на 0,3%, на сливочное масло и пшеничную муку - на 0,2%, на твердые, полутвердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,1%.

Стоимость репчатого лука снизилась на 3,6%, моркови - на 2,7%, в то же время яблоки и бананы подорожали на 1,1%, следует из данных Росстата. Кроме того, картофель подешевел на 2%, огурцы - на 1,6%, белокочанная капуста - на 1,2%, помидоры - на 1%, столовая свекла - на 0,8%.

В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,5%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали комбинированные анальгетики и аллохол - на 0,5% левомеколь - на 0,4%, ренгалин и поливитамины - на 0,3%, нимесулид - на 0,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный), валидол и корвалол - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские подгузники - на 0,7%, зубные пасты и щетки - на 0,6%, туалетные бумага и мыло - на 0,3%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, спички, стиральные порошки, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 1,1%, на отечественные легковые автомобили и шампуни - на 0,7%, на смартфоны - на 0,6%, на легковые автомобили иностранных марок, джинсы для детей - на 0,5%, на обрезные доски - на 0,4%, на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, женские колготки, футболки и спортивные костюмы для детей - на 0,2%, на сигареты с фильтром, носки, майки, мужские футболки, кроссовки для детей и взрослых - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России выросла на 1,2%.

Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в мужском зале - на 0,2%, мойка легковых автомобилей и модельная стрижка в женском зале - на 0,1%.