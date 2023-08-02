Оборот общественного питания в России в июне вырос на 12,2%

По данным Росстата, он составил 224,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в июне 2023 года вырос на 12,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 224,5 млрд рублей, в январе - июне оборот увеличился на 14,7% - до 1,319 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот общественного питания в июне 2023 года составил 224,5 млрд рублей, или 112,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в первом полугодии 2023 года - 1319,1 млрд рублей, или 114,7%", - говорится в сообщении.

По сравнению с маем текущего года оборот ресторанного рынка в июне снизился на 2,1%. Для сравнения: в июне 2022 года оборот российских ресторанов в годовом выражении увеличился на 6,4%, в месячном выражении - на 6,8%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы, или для обслуживания банкетов.

По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,35 трлн рублей.