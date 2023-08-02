Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 10%

По данным Росстата, в январе-июне розничные продажи выросли на 1,1%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в июне 2023 года увеличился на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 3,833 трлн рублей, в январе-июне розничные продажи выросли на 1,1% - до 21,694 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот розничной торговли в июне 2023 года составил 3 833,1 млрд рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в первом полугодии 2023 года - 21 693,5 млрд рублей, или 101,1%", - говорится в документе.

В июне текущего года оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в июне 2022 года - 95,3% и 4,7% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 48,2%, непродовольственных товаров - 51,8% (в июне прошлого года - 50,6% и 49,4% соответственно).

Продажи онлайн

По данным статистики, продажи через интернет крупных и средних компаний увеличились по сравнению с маем 2023 года на 2,5% (в сопоставимых ценах), относительно июня прошлого года - в 1,4 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли таких организаций увеличилась до 10,2% против 8,2% в июне 2022 года.

Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк", их доля в общем объеме интернет-продаж составила 40,9%. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (16,2%), обувь (7%), игры и игрушки (3,6%), компьютеры (2,7%), бытовые электротовары (2,3%).