2 августа, 16:07
Ситуация с ценами на бензин в России

Рост цены бензина на АЗС на конец июля превысил уровень инфляции

С начала года рост цен составил 4,75%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Цены на АЗС на последней неделе июля (25-31 июля) 2023 года выросли на 0,53% по сравнению с предыдущей неделей. С начала года рост цен составил 4,75%, что выше уровня инфляции в 3,52% за тот же период, следует из данных Росстата.

Другая ситуация с дизельным топливом: с начала года цены на заправках выросли только на 0,57%, что существенно ниже уровня инфляции.

Министерство энергетики России ранее допускало рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса весной-осенью, однако по итогам года он будет соответствовать ее уровню.

В Минэнерго добавляли, что в России проводится последовательная политика по недопущению необоснованного роста цен на моторное топливо и принимаются меры по уменьшению влияния мировых цен и внешних факторов на внутренний рынок. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация