Рост цены бензина на АЗС на конец июля превысил уровень инфляции

С начала года рост цен составил 4,75%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Цены на АЗС на последней неделе июля (25-31 июля) 2023 года выросли на 0,53% по сравнению с предыдущей неделей. С начала года рост цен составил 4,75%, что выше уровня инфляции в 3,52% за тот же период, следует из данных Росстата.

Другая ситуация с дизельным топливом: с начала года цены на заправках выросли только на 0,57%, что существенно ниже уровня инфляции.

Министерство энергетики России ранее допускало рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса весной-осенью, однако по итогам года он будет соответствовать ее уровню.

В Минэнерго добавляли, что в России проводится последовательная политика по недопущению необоснованного роста цен на моторное топливо и принимаются меры по уменьшению влияния мировых цен и внешних факторов на внутренний рынок.