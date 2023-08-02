Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 28 копеек

По данным Росстата, дизельное топливо подорожало на 22 копейки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 24 по 31 июля 2023 года выросли на 28 копеек - до 53,35 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 26 копеек и составили 49,44 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 возросли на 28 копеек, до 53,97 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 33 копейки и составила 64,4 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 22 копейки, до 58,8 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 81 субъекте Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Дагестан - на 3,7%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный увеличились на 0,3% и 0,5% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,99 до 51,49 рубля, марки Аи-95 - от 52,89 до 57,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 66,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 48,9 до 50,4 рубля, марки Аи-95 - от 52,75 до 55,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 66,09 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 24 по 30 июля вырос на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 827,4 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива вырос на 0,5% и составил чуть более 1,835 млн тонн.