В России цена полета в салоне экономического класса за неделю снизилась на 2,6%

По данным Росстата, стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд, а также путевок в санатории снизилась на 0,1%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Стоимость полета в салоне экономического класса в России за неделю с 25 по 31 июля 2023 года уменьшилась на 2,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась на 2,6%", - сообщили в ведомстве.

Средняя стоимость проживания хостелах выросла на 1,4%, в гостиницах категории "две звезды" - на 0,4%, однозвездочных гостиницах и мотелях - на 0,3%, гостиницах категории "три звезды" - на 0,2%. Стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд, а также путевок в санатории снизилась на 0,1%.

Неделей ранее, с 18 по 24 июля, стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 0,9%.