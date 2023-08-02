Объем торгов на рынках Мосбиржи в июле вырос на 37%

Показатель составил 103,7 трлн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил 103,7 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Положительную динамику в прошедшем месяце продемонстрировали рынок акций (рост в 2,5 раза), рынок облигаций (рост в 2,3 раза), валютный рынок (+58%), денежный рынок (+30%) и рынок драгоценных металлов (рост в 5,3 раза).

Фондовый и срочный рынки

Объем торгов на фондовом рынке в июле вырос в 2,4 раза и составил 3,602 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос в 2,5 раза и составил 1,949 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 2,3 раза и составил 1,653 трлн рублей.

В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2,357 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1 370,0 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 6,25% и составил 6 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 287,3 млрд рублей.

Валютный и денежный рынки

Объем торгов на валютном рынке в июле вырос на 58% и составил 27,4 трлн рублей, объем торгов инструментами спот увеличился на 5,1% и достиг 8,6 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 18,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,305 трлн рублей по сравнению с 824,9 млрд рублей в июле 2022 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 30%, до 65,2 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 3,106 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 36,7% и составил 32,4 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 48,8%, до 18,1 трлн рублей.

Рынок драгметаллов

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 5,3 раза и составил 53,5 млрд рублей (10,1 млрд рублей в июле 2022 года), в том числе объем торгов золотом составил 52,5 млрд рублей (9,5 т), серебром - 1 млрд рублей (13,0 т).