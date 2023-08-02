Минэнерго Болгарии объявило конкурс на пост представителя государства в компании "Лукойл"

Политики и депутаты парламента Болгарии неоднократно заявляли, что нынешний представитель в компании неэффективно защищает интересы государства

СОФИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики Болгарии объявило о начале конкурса по выбору представителя страны в наблюдательном совете компании "Лукойл нефтохим Бургас".

Ранее болгарские политики и депутаты парламента неоднократно заявляли, что нынешний представитель Болгарии в компании неэффективно защищает интересы государства.

В сообщении на официальном сайте министерства отмечается, что кандидат на эту должность должен быть гражданином Болгарии, ЕС или Швейцарии, иметь высшее образование, минимум восьмилетний опыт руководящей работы в компании, которая работает в области энергетики, переработки нефти, нефтепродуктов и инженерной химии, а также "хорошую репутацию и знания в области стратегического планирования и финансового менеджмента". Конкурс будет проводиться в три этапа, а документы для участия в нем будут приниматься в Минэнерго до 31 августа.

Компания "Лукойл нефтохим Бургас" - акционерная компания, имеющая двухстепенную систему управления. Государство через министерство энергетики имеет акцию класса "А" и особенные права. Министр энергетики через своего представителя в наблюдательном совете защищает интересы государства.

В январе депутаты Народного собрания Болгарии большинством голосов приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, который предусматривает возможность национализации нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас". В частности, законопроект предполагает возможность введения внешнего управления заводом компании "Лукойл" при установлении обстоятельств, которые угрожают национальной безопасности, общественному порядку и доставке критических ресурсов. Особый торговый управляющий может быть назначен на шесть месяцев с возможностью увеличения этого срока до года министром экономики и индустрии, он берет на себя оперативное управление, предпринимая действия по устранению нарушений и сохранению имущества компании. При этом собственники предприятия не имеют права препятствовать деятельности торгового управляющего.

В июле парламент Болгарии принял решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец "Лукойлом". Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил, объединение коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и Движение за права и свободы.