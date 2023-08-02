МЭР заявило об ускорении годовой инфляции в России с 25 по 31 июля до 4,42%

Неделей ранее показатель составлял 4,19%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 25 по 31 июля 2023 года ускорилась до 4,42% против 4,19% неделей ранее, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 25 по 31 июля 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,13%. Год к году цены выросли на 4,42%. Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в продовольственном сегменте на фоне возобновившегося удешевления плодоовощной продукции. На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне предыдущей недели. Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в секторе услуг при удешевлении авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне предыдущей недели", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, рост ВВП России в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.