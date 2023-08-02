У ООН пока нет данных о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил о поддержки связи на различных уровнях для доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на рынки

ООН, 2 августа. /ТАСС/. ООН не располагает данными о возможных переговорах по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"У меня нет информации о каких-либо возможных переговорах, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Мы поддерживаем связь на различных уровнях для того, чтобы убедиться, что мы продолжаем делать все возможное для доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на рынки".

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что обладает информацией, согласно которой Россия якобы готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки.