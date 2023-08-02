Зеленский потребовал от дипломатов привлечь на Украину иностранных производителей оружия

Глава государства назвал эту задачей приоритетной для украинской дипломатии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Локализация производства оружия иностранных компаний на Украине является одной из приоритетных задач для дипломатии страны в настоящий момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями диппредставительств.

"Осенью на Украине пройдет первый форум оборонной индустрии. <...> Наша задача - всех объединить на украинской платформе. Постоянно проходят мероприятия, посвященные производству дронов. Есть возможности локализации производств военной техники, орудий и снарядов", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский также потребовал от украинских дипломатов максимально привлекать к этой инициативе иностранные компании. По его словам, страна ежемесячно наращивает производство оружия и боеприпасов.

Во вторник правительство Украины передало акции Винницкого авиазавода компании "Мотор сич", который после конфискации у владельцев находится в подчинении Минобороны. В кабмине полагают, что такая мера улучшит эффективность обоих предприятий.