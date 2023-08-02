В Думу внесен законопроект об уточнении правил госаккредитации образовательных организаций

Документ также предлагает установить новые правила госаккредитации основных профессиональных образовательных программ.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который в том числе предусматривает, что образовательные организации смогут подавать повторное заявление о проведении госаккредитации не ранее чем через полгода после отказа в ней. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается прописать в законе "Об образовании в РФ". Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, новые нормы устанавливают "заградительный" временной фильтр для повторного обращения с заявлением на госаккредитацию. "В настоящее время при отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе повторно обратиться с заявлением фактически на следующий день после получения отказа, что девальвирует саму идею государственной аккредитации", - отмечают парламентарии.

Законопроект также предлагает установить новые правила госаккредитации основных профессиональных образовательных программ. По действующим нормам, такие организации могут обратиться с заявлением о госаккредитации программы, если обучающиеся по этой программе прошли промежуточную аттестацию минимум за год обучения. Авторы инициативы предлагают сохранить такие правила для получения госаккредитации по программам специалитета и бакалавриата.

При этом уточняется, что основанием для госаккредитации других программ станет прохождение обучающимися промежуточной аттестации в течение половины срока реализации этих программ. Речь идет, в частности, о программах магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки и среднего профессионального образования. Как отмечают авторы, действующие нормы не учитывают, что "организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут реализовываться основные профессиональные образовательные программы, нормативный срок реализации которых составляет менее одного года". Таким образом, указывают парламентарии, получить госаккредитацию по образовательным программам, длящимся менее года, сегодня невозможно.

Кроме того, инициатива предлагает расширить перечень способов подписания документов, необходимых для предоставления госаккредитации образовательной деятельности, направляемых через личный кабинет на портале госуслуг. Сегодня закон устанавливает, что такие документы необходимо подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Законопроект предлагает разрешить подписывать такие документы в том числе усиленной неквалифицированной подписью. Как отмечают авторы документа, это "позволит снизить бюрократическую и финансовую нагрузку на организации, осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальных предпринимателей, упростит их доступ к государственной услуге, сделает механизм предоставления государственной услуги более гибким". Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.