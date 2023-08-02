2 августа, 16:21,
обновлено 2 августа, 16:53

МЭР сообщило, что рост отрабатывающих производств в I полугодии составил 6,2%

В ведомстве отметили, что основной вклад в улучшение показателей продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост отрабатывающих производств в России в I полугодии 2023 года в годовом выражении составил 6,2%, говорится в материалах Минэкономразвития РФ.

В МЭР отметили, что основной вклад в улучшение показателей обрабатывающей промышленности в I полугодии текущего года продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы. Так, рост машиностроительного комплекса по итогам I полугодия 2023 года ускорился до 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рост металлургического комплекса - до 11%.

Нефтепереработка по итогам первых шести месяцев 2023 года сохранила рост в 5,4% в годовом выражении. 

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