Индексы РТС и Мосбиржи завершили торги разнонаправленно

Курс доллара по итогам дня вырос на 1,82%, евро - на 1,79%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели сумел сохранить позитивный настрой, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум выше 3 120 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,41%, до 3 106,46 пункта, долларовый индекс РТС из-за слабости рубля снизился на 1,48%, до 1 040,15 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 1,82%, закрывшись на уровне 94,15 рубля, курс евро увеличился на 1,79%, до 102,97 рубля, курс юаня - на 0,22%, до 13,06 рубля.

"Котировки нефти большую часть дня двигались недалеко от $85 за баррель, а рубль сохранял выраженную слабость, что приводит к позитивной переоценке акций экспортеров", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Настроения на внешних площадках между тем оставались преимущественно негативными. "Общий сентимент ухудшило рейтинговое агентство Fitch, неожиданно понизившее долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. В то же время, если сравнивать нынешнюю ситуацию с шоковой реакцией рынков на снижение в 2011 году рейтинга США агентством S&P, можно сказать, что сейчас рынок отреагировал спокойно", - также отметил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на российском фондовом рынке снова оказались акции логистической компании ДВМП (+19,3%), которые, возможно, все еще отыгрывают важную новость об увеличении компанией мощностей Владивостокского морского торгового порта, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения снова стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%) в ходе коррекции после недавнего роста.

Прогноз на 3 августа

"На нашем рынке все более очевидна техническая перегретость, в таких условиях чувствительность к информационному и рыночному фону становится выше. Любое ухудшение геополитической обстановки или спад сырьевых цен могут спровоцировать локальную коррекцию", - считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 3 августа по индексу Мосбиржи - 3 025 - 3 125 пунктов, по курсу рубля к доллару - 91,5-94,5 рубля.

Freedom Finance Global полагают, что индекс Мосбиржи завтра может двигаться в коридоре 3050 - 3 150 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 93-95 рубля, евро/рубль - 102-104 рубля, пара юань/рубль - 12,8-13,5 рубля.

Завтра Банк Англии примет решение по процентной ставке. В еврозоне будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг за июль, в США выйдет еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. В рамках сезона корпоративных отчетов квартальные финансовые результаты представят Apple, Amazon.com, ConocoPhillips, Booking, Gilead, Airbnb, Warner Bros Discovery. В России Сбербанк раскроет финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2023 года. Veon опубликует квартальные финрезультаты по МСФО.