Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле

Лула да Силва высказался за создание альтернатив американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС

БРАЗИЛИА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле и создание альтернатив американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Всем известно, что я выступаю за создание собственной валюты для торговли между нашими странами. Почему мы должны использовать доллар в торговле с Аргентиной или Китаем, когда можно делать это в наших валютах? Почему страны, в которых проживает почти половина человечества, не могут обсудить это между собой?" - сказал политик.