Sokolov ожидает выручку в 2023 году на уровне 50 млрд рублей

По словам СЕО холдинга Николая Полякова, показатель EBITDA составит 9 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ювелирный холдинг Sokolov ожидает, что его выручка по итогам 2023 года достигнет уровня 50 млрд рублей, а показатель EBITDA составит 9 млрд рублей, сообщил журналистам СЕО холдинга Николай Поляков.

"По нашим ожиданиям, мы закончим этот год на уровне 50 млрд (рублей по выручке - прим. ТАСС)", - сказал Поляков. Согласно презентации компании, выручка компании в 2022 году составила 32 млрд рублей - таким образом, рост показателя по итогам текущего года может составить порядка 56%.

В свою очередь EBITDA холдинга в прошлом году составила порядка 4,5 млрд рбулей. "Наша цель на сегодняшний день, и мы уверены в том, что мы ее достигнем - EBITDA по 2023 году на уровне 9 млрд рублей", - сказал Поляков. Таким образом, показатель по итогам текущего года может увеличиться вдвое.

По данным аналитического центра Sokolov, которые холдинг представил в среду, по итогам первого полугодия текущего года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 141,6 млрд рублей, что на 1,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний чек с начала года вырос на 15% и составил 7,1 тыс. рублей против 6,166 тыс. рублей по итогам первой половины 2022 года.

Компания прогнозирует рост российского рынка ювелирной розницы во втором полугодии на уровне около 10%, а по итогам 2023 года рост может составить порядка 6% - до 319 млрд рублей. Sokolov в среду также сообщил, что выпустил собственную линейку уходовой косметики с использованием драгоценных металлов и камней. Новая товарная категория состоит из 20 видов продукции, вся косметическая продукция произведена в России.

Sokolov - вертикально интегрированный ювелирный холдинг, объединяет ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Розничная сеть магазинов Sokolov по итогам первого полугодия 2023 года насчитывала 515 торговых точек (с учетом объектов по франшизе).