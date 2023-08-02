В Астрахани вдвое увеличится число получивших компенсацию за наем жилья детей-сирот

Эту меру поддержки получают свыше 250 жителей региона

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Господдержка в Астраханской области детей-сирот в части денежной компенсации за жилое помещение по договору найма в этом году увеличилась в два раза. Эту меру поддержки получают свыше 250 жителей региона, сообщил журналистам в среду вице-губернатор Астраханской области Олег Князев.

Для решения проблемы обеспечения жильем сирот в Астраханской области по инициативе губернатора Игоря Бабушкина были приняты поправки к региональному закону, и с лета 2022 года заработали еще две меры поддержки - единовременная денежная выплата на покупку жилья и компенсация затрат на аренду. Нововведения коснулись тех сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кто стоит в очереди на жилье.

"Право на предоставление денежной компенсации за жилое помещение по договору найма имеют дети-сироты, стоящие на очереди и достигшие 18 лет. В этом случае компенсируются фактические расходы по оплате за жилье, но не более 10 тыс. рублей за каждый месяц пользования. Такой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались 252 астраханца, и это в два раза больше прошлогодних показателей", - сообщил Князев.

В этом году на единые денежные выплаты власти региона заложили почти 1 млрд рублей, большая часть средств предусмотрена в бюджете. Дополнительно запросили еще порядка 70 млн рублей. Если в 2022 году единовременной поддержкой воспользовались 138 астраханцев, то за первые семь месяцев текущего года в региональное Минсоцразвития подали документы 448 человек, из которых 441 уже получили выплаты. В их числе шесть участников СВО. В их отношении действует особая поправка: они вправе обратиться за предоставлением выплаты независимо от года очередности.

Как написал в своем Telegram-канале Бабушкин, в поселке Лиман продолжается строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот. Готовность объекта - 86%, остается внутренняя отделка и благоустройство территории. До конца года квартиры здесь получат 72 очередника.