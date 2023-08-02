Во ВНИИ труда прокомментировали снижение безработицы в России до исторического минимума

Эксперты считают, что это связано с сезонным фактором

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Очередное снижение уровня безработицы в России до исторического минимума связано с сезонным фактором, считают эксперты ВНИИ труда.

Ранее в Росстате сообщили, что уровень безработицы в России в июне 2023 года снизился до 3,1% с 3,2% в мае, вновь обновив исторический минимум.

"Снижение безработицы в России до нового исторического минимума связано с сезонным фактором, считают эксперты ВНИИ труда. Уровень безработицы последовательно снижался в течение этого года, и, по данным Росстата, этот показатель в июне составил 3,1%. Значительным фактором, способствующим очередному снижению, является сезонность", - процитировали журналистам выводы экспертов в пресс-службе Минтруда России.

Как отметил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, в целом на высоком уровне остается спрос на представителей рабочих профессий, а также инженеров и IT-специалистов. В летние месяцы традиционно повышается потребность в кадрах а сфере сельского хозяйства, строительства и дорожного хозяйства. Также, по его словам, в этот период растут обороты в сфере услуг: в отпускной сезон оживает индустрия гостеприимства.

Кроме того, Платыгин отметил, что в сезон отпусков на портале "Работа России" фиксируется рост предложений с временной занятостью по таким вакансиям, как администратор отеля, гид, менеджеры в сфере организации отдыха. В марте количество опубликованных на работных порталах вакансий выросло к февралю на 31,3%, в мае - на 9,7% по отношению к апрелю.

Как пояснил директор ВНИИ труда, при низкой безработице формируется рынок соискателя, что способствует в том числе росту заработных плат. В таких условиях работодатели конкурируют за соискателей путем увеличения зарплатного предложения по вакансиям и удерживают работников, в том числе повышая заработную плату.