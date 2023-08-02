В Рыбинске начали выпускать новые модели снегоболотоходов

Проект получил поддержку Фонда регионального развития Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Компания "Русская механика" в Рыбинске Ярославской области запустила линию серийного производства новых моделей снегоболотоходов с унифицированной рамой повышенной прочности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Русская механика" запустила новую линию производства снегоболотоходов. Принципиально важный момент - техника наша, отечественная, полностью разработана методом цифрового моделирования. Опытные образцы прошли испытания, получили все необходимые сертификаты, и теперь полноприводные мотовездеходы будут серийно выпускаться в Рыбинске. Техника востребована в разных сферах и климатических условиях", - написал Евраев.

Губернатор отметил, что проект получил поддержку Фонда регионального развития Ярославской области. Объем поддержки составил 25 млн рублей, общий бюджет инвестпроекта, включая средства предприятия, - более 100 млн рублей. Уже проведены приемочные испытания и получены сертификаты соответствия продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Предполагаемый объем продаж новой техники составит 1500-2000 единиц в год.

По словам Евраева, власти региона активно сотрудничают с предприятием, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано инвестиционное соглашение по производству двигателей для квадроциклов и снегоходов. "Такие проекты позволяют нам решать задачи, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в сфере импортозамещения. Важно, что наши предприятия показывают экономический рост, выпускают новые виды продукции, обновляются технически, создают рабочие места. Это лучший ответ на все внешние ограничения и санкции", - сообщил глава региона.

АО "Русская механика" - компания в Рыбинске Ярославской области. Предприятие производит снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы, которые используются в сельском и лесном хозяйстве, в сфере туризма, геологии, в традиционных отраслях коренных народов Крайнего Севера, а также в сфере безопасности и охраны.