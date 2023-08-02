Песков: возврат к зерновой сделке реален, но для этого нужно выполнить условия в части РФ

Пресс-секретарь президента отметил, что "их можно выполнить быстро"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Россия может вернуться к выполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены ее условия в части РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-подходе во время посещения форума "Территория смыслов".

Отвечая на вопрос, реален ли возврат РФ к зерновой сделке, представитель Кремля сказал: "Это реально". "Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее", - пояснил он.

По его словам, "их можно выполнить быстро, и [тогда] незамедлительно Россия вернется к выполнению зерновой сделки".