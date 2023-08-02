Эксперты назвали незначительным рост цен на стройматериалы в России

По мнению специалистов, он может быть вызван активной фазой строительного сезона в стране

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост цен на строительные материалы, который наблюдает Росстат, не оказал значительного влияния на объемы строительства в РФ по итогам первого полугодия. В целом он может быть вызван активной фазой строительного сезона в РФ, рассказали ТАСС эксперты.

Ранее Росстат сообщил, что за год на конец июня 2023 года цены в сфере строительных материалов в РФ больше всего выросли на волоконно-оптические кабели - на 14,5%, на цемент - на 9%, а на рулонную кровлю и гидроизоляцию - на 6,4%.

"О несущественном влиянии наблюдаемого роста розничных цен говорит увеличение общей жилой площади в многоквартирных домах, введенной в стране за полгода. Прирост составил 9,9% к аналогичному периоду прошлого года", - сказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Он отметил, что сейчас в РФ активная фаза строительного сезона, что объясняет рост цен. "Однако распределение по городам неоднозначное, что может говорить о спекулятивной составляющей ряда поставщиков: например, стоимость портландцемента увеличилась в Саратове, Тюмени и Новосибирске, а блоки из ячеистого бетона выросли в цене только в Екатеринбурге", - добавил Глушков.

Между тем по нескольким позициям строительных материалов, которые за период года подорожали, за последнюю неделю цены начали падать: так, кабель и плиты перекрытия подешевели примерно на 1%, по данным эксперта.

Ситуация нормализуется к сентябрю

"Последние несколько лет стоимость стройматериалов неуклонно растет. <…> При этом краткосрочные всплески стоимости отдельных видов стройматериалов на общую картину влияния практически не оказывают. Такие материалы, как металл, цемент и древесина могут колебаться в цене в зависимости от сезона", - согласился с ним председатель Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России, президент ГК "Основа" Александр Ручьев. По его мнению, "текущая ситуация вряд ли окажет существенное влияние на ценообразование и стоимость квадратного метра жилья для покупателя".

Член правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова, в свою очередь, отметила, что удорожание пиломатериалов и досок происходит на внутреннем рынке каждый год с началом строительного сезона. "Этот год - не исключение. Коррекция цены произойдет с окончанием сезона, в сентябре", - резюмировала она.