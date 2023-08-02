2 августа, 18:41,
обновлено 2 августа, 19:43
Попытка госпереворота в Нигере

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру по всем операциям

AP Photo/ Lawrence Jackson
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© AP Photo/ Lawrence Jackson

Исключением стало финансирование частных программ

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств этой стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе.

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"Всемирный банк считает, что мир, стабильность и верховенство закона - это основа свободного от бедности мира на пригодной для жизни планете. Мы обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ Всемирный банк прекратил до дальнейшего уведомления выделение средств по всем операциям, за исключением партнерства в частном секторе, которое продолжится с осторожностью", - говорится в заявлении организации.

Всемирный банк добавил, что продолжает внимательно следить за ситуацией. "Нами движет стремление улучшить качество жизни народа Нигера и расширить его возможности", - заверили в финансовом институте. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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