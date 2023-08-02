АЭС "Козлодуй" не предоставила необходимых документов для перехода на американское топливо

Агентство по ядерному регулированию дало руководству АЭС срок до 15 октября, чтобы предоставить недостающие документы

СОФИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Руководство атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии не предоставило Агентству по ядерному регулированию (АЯР) документы, необходимые для замены российского ядерного топлива американским, которое готова предоставить для пятого энергоблока компания "Вестингхаус". Об этом сообщило АЯР.

"АЯР завершило проверку на предмет правомерности заявки АЭС "Козлодуй" на выдачу разрешения на поэтапный перевод пятого энергоблока АЭС на работу с новым видом ядерного топлива "Вестингхаус". В ходе проверки было установлено, что АЭС не предоставила два документа, связанных с важными для обеспечения безопасности анализами, оценками и расчетами, без которых АЯР не может оценить степень влияния предлагаемых изменений на безопасность при эксплуатации блока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

АЯР дало руководству АЭС срок до 15 октября, чтобы предоставить недостающие документы. В обратном случае станции может быть отказано в выдаче лицензии на использование нового топлива.

В настоящее время на пятом энергоблоке АЭС "Козлодуй" используется российское ядерное топливо. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре прошлого года обязало правительство страны обеспечить лицензирование альтернативного ядерного топлива с целью выдачи разрешения на его доставку и использование в 2024 году. 20 октября 2022 года власти разрешили поставлять топливо для реакторов ВВЕР-1000 из России и других стран, но не в ущерб безопасности станции.