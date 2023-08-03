Кабмин обсудит расширение полномочий Росалкогольрегулирования

Помимо этого, правительство рассмотрит поправки к закону об обращении лекарственных средств, внесение изменений в закон об экологической экспертизе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. На повестку дня вынесено 12 вопросов, ключевым из которых станет наделение Росалкогольрегулирования полномочиями по ведению реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Соответствующий реестр в стране начнет функционировать с 1 сентября 2023 года. Закон об этом был принят в начале апреля. Он обязывает производителей пивной продукции регистрироваться в реестре, а Росалкогольрегулирование заниматься его ведением. Ведомство также будет определять основания для отказа внесения компаний в реестр и их исключение из него.

Правила ведения такого реестра были утверждены постановлением правительства РФ в конце июля. В них, в частности, определяется набор данных, которые будут храниться в системе: реквизиты организации, производственная мощность ее технологического оборудования, вид производимой продукции и иные сведения. Кроме того, в документе устанавливается требование к обеспечению возможности интеграции реестра с другими информационными системами.

Об обороте лекарственных средств

Помимо этого, кабинет министров обсудит поправки к закону об обращении лекарственных средств. Основная цель этих поправок - приведение документа в соответствие с международными договорами и актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросам регулирования оборота лекарств.

Вопрос об упрощении приведения регистрационных удостоверений лекарственных средств в соответствие с правом ЕАЭС поднимался на встрече президента РФ Владимира Путина с "Деловой Россией" в конце мая. Глава государства тогда просил ускорить работу по данному направлению, обращал внимание главы Минздрава Михаила Мурашко на то, что обсуждать эту инициативу необходимо как внутри ведомства, так и на уровне всего объединения.

Финансовые вопросы

На заседании также планируется обсудить выделение в 2023 году субсидий Саратовской области на переселение граждан из аварийного жилья.

Помимо этого, будет рассматриваться вопрос о предоставлении средств фонду проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие" на содержание музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе.

Другие темы

Кроме того, участники заседания обсудят внесение изменений в закон об экологической экспертизе. Как указали в правительстве, данная инициатива направлена на оптимизацию процедур государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В частности, она позволит снизить сроки проведения этих мероприятий.

Еще один законопроект, который будет рассмотрен в четверг, касается уточнения ряда аспектов правового регулирования в сфере электроэнергетики.

Помимо этого, кабинет министров обсудит вопросы контроля за использованием средств, находящихся на специальных банковских счетах и предназначенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Среди других тем, вынесенных на очередное заседание, - ратификация соглашения с Киргизией о создании благоприятных условий для дальнейшего взаимодействия в развитии образования и культуры народов двух стран.

Члены правительства обсудят внесение изменений в положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Как указали в кабмине, разработка такого документа продиктована необходимостью приведения положения в соответствие с изменениями, которые ранее были внесены в российское законодательство. Так, ведомство будет наделено полномочиями по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и установлению сервитутов.

В повестке также значится вопрос о внесении изменений в положения о Федеральном казначействе и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.