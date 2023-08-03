Монголия заявила о планах развивать сотрудничество с США в добыче редкоземельных элементов

Монгольский премьер Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал Соединенные Штаты "важным стратегическим третьим соседом"

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Монголия и США намерены развивать сотрудничество в сфере добычи редкоземельных элементов и других полезных ископаемых. Об этом заявил агентству Reuters премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

"Мы обсудили потенциал для сотрудничества в добыче редкоземельных элементов, важнейших полезных ископаемых, включая медь", - сказал он после состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи с вице-президентом США Камалой Харрис. Премьер Монголии назвал США "важным стратегическим третьим соседом" и заверил, что двустороннее сотрудничество в этой сфере идет и будет углубляться в соответствии с подписанным в июне профильными ведомствами стран меморандумом.

Как говорится в публикации, Оюун-Эрдэнэ выразил надежду на то, что отношения между США и Китаем будут хорошими. "Я опасаюсь, что новая холодная война будет совсем иной и более трудной, чем первая", - сказал он. "Мы не можем смириться с ситуацией, при которой будет новая холодная война", - подчеркнул премьер-министр.

Оюун-Эрдэнэ призывал ведущие государства "быть более ответственными", чтобы избежать "серьезных негативных последствий для многих стран мира, особенно для мировой экономики". Он отметил, что рост стоимости взрывчатых веществ для горнорудной промышленности, в частности, оказал негативный эффект на экономику его страны. По версии Reuters, Оюун-Эрдэнэ связал это с проведением РФ специальной военной операции на Украине.

Премьер Монголии сообщил, что его страна проводит консультации с Илоном Маском по вопросам, касающимся привлечения инвестиций и сотрудничества в выпуске электромобилей. Оюун-Эрдэнэ отметил, что в будущем намерен во время нового визита в США встретиться с Маском. Премьер-министр также сообщил, что предложил американскому бизнесмену организовать исследования в пустыне Гоби, поскольку условия в ней схожи с марсианскими.

Ранее источник в правительстве Монголии сообщил ТАСС, что премьер планирует обсудить с американской стороной сотрудничество в области космоса, возобновляемой энергетики и борьбы с коррупцией, налаживание прямого авиасообщения. Предполагается, что стороны должны рассмотреть возможность инвестиций США в проекты Монголии в сфере возобновляемой энергетики. По оценке американской газеты Politico, США ищут в Монголии замену наиболее важному минеральному сырью из Китая.