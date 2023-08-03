В Приморье 7,5 млрд рублей госкредитов планируют направить на ЖКХ, дороги и соцучреждения

Проекты реализуют во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме и Арсеньеве

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края направят одобренные правительственной комиссией 7,5 млрд рублей казначейских кредитов на строительство социальных учреждений, коммунальную инфраструктуру и ремонт дорог, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Кредиты предусмотрены на реализацию проектов, включенных в мастер-планы крупных приморских городов. Проекты на общую сумму 7,493 млрд рублей будут реализованы во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме и Арсеньеве", - говорится в сообщении.

Так, во Владивостоке запланированы капитальный ремонт тепловых сетей и сетей электроснабжения, дорог, обновление троллейбусного парка, строительство транспортной развязки и проектирование школы в районе "Зеленый угол", ремонт детского сада, лицея №3, благоустройство Спортивной набережной и территории на мысе Ахлестышева на острове Русском.

В Уссурийске построят канализационный коллектор, детский сад, отремонтируют школу и реконструируют другой детский сад. В Находке запланированы капитальный ремонт 4 учреждений культуры и искусства, 13 школ и 12 детских садов, реконструкция ливневой канализации, трибун стадиона "Водник", ремонт тепловых сетей. В Арсеньеве благодаря специальным казначейским кредитам отремонтируют 1,4 км тепловых сетей. В Артеме реконструируют водопроводную сеть, построят сети водоснабжения и водоотведения, в том числе в поселке Заводской, селах Кневичи и Олений.

Губернатор края Олег Кожемяко в июле представил мастер-планы развития шести крупных городов Приморья вице-премьеру - полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. По словам главы региона, работа по реновации городов уже началась.

В среду, 2 августа, правительственная комиссия под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина одобрила выделение средств на реализацию мастер-планов городов в Приморье, Бурятии и Сахалинской области.