Разработчик аэротакси планирует массовое внедрение этого вида транспорта в РФ к 2030 году

В серийное производство аэротакси поступит после того, как грузовые беспилотники во всей российской отрасли покажут свою надежность и безопасность, подчеркнул гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Разработчик беспилотного аэротакси, компания "Транспорт будущего", занимающаяся созданием кластера беспилотной авиации в Самарской области, планирует массовое внедрение беспилотного аэротакси для перевозок пассажиров к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Юрий Козаренко в рамках образовательного интенсива "Архипелаг 2023", который проходит в Новосибирске с 28 июля по 7 августа.

"В серийное производство аэротакси поступит через несколько лет уже после того, как будут отработаны первые типовые версии их применения, а также после того, как грузовые беспилотники во всей российской отрасли покажут свою надежность и безопасность. Использование в десятках и сотнях штук - это 2025-2026 годы, а если брать масштабное применение, уже полноценные полеты и доставки, то это 2030 год", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на начальном этапе аэротакси планируется использовать в пригороде, где проживает небольшое количество людей. "Это доставка в аэропорт, в пригород Москвы и Санкт-Петербурга", - добавил Козаренко.

В июне власти Самарской области подписали соглашение с компанией "Транспорт будущего" о создании кластера беспилотной авиации, в который будет инвестировано 20 млрд рублей. Планируется, что концу года в регионе будет запущено производство грузовых беспилотников. Проект предусматривает создание не только производства, но и отечественной комплектующей базы.

Компания "Транспорт будущего" занимается разработкой беспилотных авиационных систем гражданского назначения: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга сельхозугодий. Сейчас модельный ряд компании представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси и грузовым 700 кг БАС.

Об интенсиве "Архипелаг"

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета, наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет и военное училище, а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035.